Controlli plagio gratuiti per studenti ai tempi del Covid-19

In questo articolo scopriremo i migliori programmi di controllo del plagio per studenti che possono rivelarsi utili a combattere la duplicazione in questi tempi di pandemia. Se stai cercando aiuto su Internet per creare nuovi contenuti, devi assicurarti che vengano controllati tutti i tipi di somiglianze con la fonte. Esistono centinaia di strumenti gratuiti per il controllo del plagio su Internet ma in questo articolo abbiamo elencato solo quelli più affidabili e famosi!

Controlli antiplagio gratuiti per studenti!

Ecco l'elenco degli strumenti di controllo del plagio più rinomati disponibili online!

SearchEngineReports

Il software antiplagio di SearchEngineReports come qualsiasi altro buon strumento mostra la percentuale di plagio riscontrata nel contenuto. Insieme alla percentuale potresti conoscere anche il testo copiato e i link che corrispondono alle fonti su Internet. Questo software antiplagio può controllare il contenuto tramite diverse fonti di input. Si possono controllare piccole porzioni di contenuto, file completi e anche controllare plagio tramite l'URL che è il meno utilizzato dagli studenti. Questo strumento antiplagio gratuito funziona in più di dozzine di lingue, il che lo rende uno strumento versatile. Gli unici contro di questo strumento sono che può controllare solo 2000 parole in una volta insieme agli annunci sulla sua interfaccia!

Que text

Questo è un altro strumento di verifica del plagio online che può aiutare gli studenti a scansionare file di documenti completi. Questo è considerato uno degli strumenti di controllo del plagio più accurati disponibili sul web. Questo strumento online ha l'interfaccia più incredibile che puoi capire anche se è la prima volta. Puoi conoscere le corrispondenze esatte che si trovano sul web con questo strumento e ottenere anche un'analisi contestuale completa. Lo svantaggio di questo strumento è che puoi ottenere solo cinque ricerche in un solo giorno!

Grammarly

La nostra prossima scelta è lo strumento di controllo del plagio di Grammarly. Questo è il nostro preferito personale per gli studenti. Questo è un buon strumento per gli istituti di istruzione perché non solo ti aiuta nel controllo del plagio, ma anche nella correzione dei tuoi contenuti per errori umani. Come studente, è abbastanza comune per te commettere errori mentre scrivi nuovi contenuti, ma quando hai questo strumento, puoi facilmente sbarazzarti non solo di errori umani ma anche di plagi di tutti i tipi. Il controllo del plagio evidenzia il contenuto che corrisponde alle fonti web e, ottenendo queste informazioni, puoi facilmente riformulare il contenuto!

Copia perdite

Lo strumento di controllo antiplagio di perdite di copia è uno dei migliori strumenti che puoi trovare sul web in questi giorni. Questo strumento di verifica del plagio online può aiutare gli studenti a controllare più di dieci file in un giorno. Questo è un programma di scansione antiplagio molto accurato che utilizza l'intelligenza artificiale per rilevare i contenuti parafrasati. L'interfaccia online di questo strumento è molto facile da capire e da usare. Puoi conoscere le corrispondenze esatte nei tuoi contenuti. Questo strumento funziona in più di centinaia di lingue diverse e può anche produrre rapporti scaricabili. Puoi anche rilevare tutti i tipi di plagio usando questo strumento!

Plag scan

Questo strumento di controllo del plagio è abbastanza accurato per gli studenti, e questo è il suo primo professionista. È un programma basato su browser, quindi può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo si desideri senza problemi. Mostra la percentuale di plagio e mostra corrispondenze e collegamenti plagiati. Una delle migliori caratteristiche di questo programma online è che è integrato con le fonti cloud, il che rende più facile per gli studenti caricare il proprio lavoro direttamente da e verso le unità. Lo strumento fornisce anche i rapporti di plagio più dettagliati che puoi scaricare in formato pdf. Lo svantaggio di questo strumento è che fornisce una ricerca in un giorno in totale!

Ci sono molti altri strumenti di controllo del plagio, ma per ora, voi ragazzi dovreste attenervi a quelli che abbiamo menzionato sopra. Ora, prima di riassumere e di congedarci, guarda i diversi tipi e fattori che costituiscono il plagio in primo luogo!

Sei tipi comuni che costituiscono il plagio!

Una cattiva parafrasi è la prima cosa che innesca la duplicazione. La riformulazione del lavoro di qualcuno senza citarla è nota come plagio.

Il plagio globale è quello in cui una persona copia un intero articolo o valutazione che appartiene a qualcun altro.

Anche la citazione errata è causa di plagio.

Verbatim, noto anche come copia-incolla deliberata del contenuto, è anche un fattore che contribuisce al plagio.

Il mosaico è noto come il tipo di plagio che si verifica a causa della combinazione di lavoro da più di una fonte.

L'auto-duplicazione è il riciclaggio dei tuoi contenuti e il loro utilizzo in nuovi invii