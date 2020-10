Tragedia a Cavaglià, 69enne di Settimo muore per un malore sul go kart

Tragedia oggi a Cavaglià. Un 69enne di Settimo ha perso la vita mentre si trovava alla guida del suo go kart sul noto circuito Le Sirene.

Il fatto è accaduto questa mattina, poco prima delle 13. Testimoni hanno notato l'uomo fermarsi a bordo strada e perdere i sensi sopra il volante. I sanitari del 118, già presenti sul posto, hanno provato a rianimarlo per oltre 40 minuti ma non c'è stato più nulla da fare. A stroncarlo, molto probabilmente, un malore.

Il pensionato era molto conosciuto tra i piloti proprio per la sua passione dei go kart. Ancora sotto shock i titolari che hanno chiuso per l'intera giornata il circuito.