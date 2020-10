Da Service Torino, gli artisti della tapparella

Nel 2015 nasce la Da Service, azienda specializzata nell'installazione, riparazione, sostituzione e motorizzazione di tapparelle a Torino e in provincia.

La Da Service Torino ha come obiettivo quello di realizzare la soddisfazione massima di ogni suo cliente, passo riuscito alla grande in pochi anni dalla sua nascita visto la grande ricerca dell'azienda nel settore: la riparazione tapparelle Torino e provincia, ma anche la sostituzione tapparelle , assistenza, motorizzazione e in aggiuntiva la vendita di tapparelle su misura che vengono realizzate dalle fabbriche leader nella produzione in Italia.

Analizziamo ora i punti di forza della Da Service Torino. Chi ne fa parte fa del mestiere la propria passione con un rapporto professionale e diretto con i clienti, realizzando anche alta qualità nei materiali e nella fattura dei materiali per ogni pezzo installato o venduto, con garanzia e certificazione.

L'azienda ha anche a disposizione un servizio di pronto intervento tapparelle molto rapido ed efficace per l'assistenza ai propri clienti. Il tutto prevede installazione, riparazione, sostituzione, motorizzazione, vendita e inoltre la riparazione tapparelle elettriche .