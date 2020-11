A Cervasca superati i contagi della prima ondata

"Dobbiamo rispettare le norme anti-contagio ovunque: al parco giochi, nei negozi, in chiesa, sui marciapiedi…", ha spiegato il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone.

I contagi da covid-19 sono in aumento nel nostro territorio. Attualmente risulta quanto segue:

- 41 concittadini sono positivi al virus COVID-19; 4 persone sono ritornate negative;

- altre 38 persone sono in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva presso la residenza.

In questa seconda ondata di emergenza tutti DOBBIAMO RISPETTARE LA NORMATIVA VIGENTE e COLLABORARE sperando che serva a migliorare presto la situazione e non si continui a peggiorare.

È sempre attivo il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) pertanto sarà possibile comunicare emergenze da Coronavirus o richiedere le consegne di spesa e farmaci a domicilio ai seguenti numeri di telefono (tutto verrà consegnato dai volontari dell’A.I.B. - Protezione Civile a chi è in quarantena o in isolamento):

0171 – 684817 ufficio del comune;

3385789826.

Si ringraziano tutti i VOLONTARI, sempre pronti e assidui nel loro impegno, per il prezioso servizio in collaborazione con i negozianti e l’Amministrazione. Nei prossimi giorni saranno presenti PRESSO I CIMITERI per evitare gli assembramenti durante la visita ai nostri cari defunti.

Un ringraziamento particolare alla DIRIGENTE SCOLASTICA, Cristina Bersani, per la proficua collaborazione per mantenere in presenza le lezioni a scuola e garantire la continuità per le eventuali classi in isolamento.

Gli uffici del Comune sono aperti al pubblico, occorre telefonare ai seguenti numeri per poter accedere al triage e ai percorsi separati in base agli uffici:

- ufficio anagrafe tel.: 0171 – 684813 / 684812

- ufficio protocollo tel.: 0171 684817

- ufficio tecnico tel.: 0171 - 684822 / 684820

- ufficio tributi tel.: 0171 - 684823

- ufficio Polizia Municipale: 0171 – 684814