Avetta (Pd): "Estendere gratuitamente ai taxisti la vaccinazione antinfluenzale"

«Alla luce delle raccomandazioni contenute nella nota del ministero della Salute sulla vaccinazione anti-influenzale e le categorie di lavoratori che ne possono usufruire, la Regione Piemonte ritiene di comprendere anche i taxisti tra coloro per i quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente?»: è quanto chiede il Consigliere regionale Alberto AVETTA che quest’oggi ha presentato un’Interrogazione.

«Una nota del ministero della Salute contiene offre indicazioni specifiche sulla “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021”. Una tabella riporta le categorie di lavoratori per le quali la vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente. Tra questi, oltre a medici e personale sanitario, anche forze di polizia, vigili del fuoco, gli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e le categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa. È un elenco non esaustivo, ed è facoltà delle Regioni definire i principi e le modalità dell’offerta della vaccinazione a tali categorie. Pertanto, ho chiesto all’assessore alla Sanità Luigi Icardi se come Regione Piemonte si intende considerare anche i taxisti tra tali categorie».

«L’elenco contenuto nella nota ministeriale non è esaustivo, è un elenco aperto e la Regione può allargarlo ad altre categorie di lavoratori-commenta Paola BRAGANTINI, rappresentante sindacale Unica Taxi FILT CGIL-ci pare evidente che i taxisti, proprio in ragione delle modalità specifiche che caratterizzano lo svolgimento della nostra attività lavorativa, a stretto contatto con il pubblico, dovrebbero essere ricompresi tra coloro da coinvolgere gratuitamente nella vaccinazione antiinfluenzale».