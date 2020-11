Emergenza Covid in Piemonte, Furia (PD) attacca Cirio: "Fa il federalista a due velocità"

"Tutti federalisti quando si tratta di prendere risorse e innestarsi la loro erogazione. Un po' meno quando si tratta di assumersi la responsabilità delle scelte sui propri territori, soprattutto quando impopolari": Paolo Furia, Segretario Regionale del PD, attacca il Governatore Cirio senza tanti giri di parole.

"Quando si è Presidenti o Assessori di Regione non si possono fare due parti in commedia: chiedere che il Governo si assuma l'onere di scelte gravose e ancora più drastiche in termini di chiusure e restrizioni, ma poi sul territorio partecipare o anzi alimentare le manifestazioni di protesta contro quelle stesse chiusure. Purtroppo è questo che sta avvenendo in Piemonte in queste ore".

"Lo ripeto: ai Piemontesi dello scaricabarile tra Governo e Regioni non interessa nulla. La guida regionale piemontese sia all'altezza della situazione e si assuma le proprie responsabilità", conclude Furia.