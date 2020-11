Pillola abortiva, Lega Salvini Piemonte: "Libertà delle donne diritto fondamentale"

“Alla luce della manifestazione sull’uso della pillola per l'aborto farmacologico, svoltasi sabato scorso in piazza Castello, ci sentiamo in dovere di rassicurare tutte le donne piemontesi". Lo dichiarano Sara Zambaia, consigliere regionale e portavoce della Lega in commissione Sanità, e Alberto Preioni, capogruppo del Carroccio in consiglio regionale.

“Da donna prima che da politico - precisa Zambaia - posso garantire che qualsiasi scelta definitiva su un tema così delicato sarà frutto di precise valutazioni e verrà in ogni caso fatta nell’ottica di difendere un interesse fondamentale per le donne”.

“Ci teniamo ancora una volta a ribadire che il principio di base, a cui continueremo ad attenerci scrupolosamente, resterà sempre il diritto delle donne di poter scegliere. Da tempo - sottolineano Zambaia e Preioni -, stiamo collaborando con professionisti del settore per l’elaborazione di un progetto ad hoc sulla pillola abortiva, che tuteli la libertà delle donne”.

“La Lega, prima forza politica in Regione, non vuole, dunque, in alcun modo limitare a priori l’utilizzo della Ru486 - conclude Preioni - e nessuna decisione in merito verrà presa senza l’avallo completo del nostro gruppo”.