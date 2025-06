Legge di Riordino: approvate due proposte del consigliere regionale Fdi Bordese

Due emendamenti del consigliere regionale di Fdi di Villafranca Piemonte, Marina Bordese, sono stati approvati nell’ambito della Legge di Riordino. Il primo riguarda la legge regionale 41 del 1987. La modifica all’articolo 5 garantisce un sostegno concreto alla funzione sociale e all’attività di enti ed associazioni, regolarmente iscritte all’Albo Regionale, che abbiano una finalità di integrazione sociale e promozione dei diritti di cittadini disabili, riconoscendo i contributi previsti dalla norma anche in funzione del numero effettivo degli iscritti: “È doveroso supportare le associazioni che si dedicano ai cittadini disabili perché svolgono un ruolo cruciale nell’assicurare i loro diritti e nel promuovere l’inclusione sociale. Queste organizzazioni lavorano per garantire l’accesso a servizi, opportunità e contesti che altrimenti sarebbero inaccessibili, contribuendo a una società più equa e dignitosa per tutti” commenta Bordese.

Il secondo tocca l’articolo 31 della legge regionale 11 del 2018 e permette di ricomprendere nelle spese ammissibili, previste dai bandi regionali, anche quei beni (divise, strumenti e apparecchiature musicali) che sono necessari allo svolgimento dell’attività delle bande musicali: “È importante sostenere le bande musicali perché rappresentano un importante patrimonio culturale, storico e sociale, oltre ad essere un valido strumento di aggregazione e formazione per i giovani. Aiutare le bande musicali significa quindi investire nella cultura, nella difesa delle tradizioni, nella coesione sociale e nella crescita personale delle nuove generazioni” rimarca il consigliere regionale di Fratelli d’Italia.