Scuola, Frediani (M5S): "Bene le decisioni prese da Conte. La Regione lavori per limitare i contagi"

"Corretto ed equilibrato l'intervento di Conte in merito alle decisioni da assumere per gli istituti scolastici in questo delicato momento. Didattica a distanza per gli istituti superiori con la possibilità, per i governatori regionali, di intervenire in modo più restrittivo, valutando il contesto regionale", ha dichiarato Francesca Frediani, Consigliera regionale del M5S.

"In questo modo si limitano gli spostamenti ed il pendolarismo su mezzi di trasporto sovraffollati contribuendo a limitare i contagi. Allo stesso tempo si lascia ai governatori la facoltà di chiudere o meno le scuole di grado inferiore valutando, di caso in caso, la situazione".

"La Giunta Cirio dovrebbe lavorare affinché la Regione Piemonte migliori la gestione dei contagi a scuola, ad oggi disastrosa. Con quale coraggio continua ad attaccare il Governo quando a livello piemontese la situazione è fuori controllo? Ci sono grosse criticità dovute ai ritardi nell'esito dei tamponi, nei giorni in cui si attende il tampone i compagni di classe continuano a frequentare (alimentando in certi casi il contagio) e come se non bastasse chi attende l'esito deve rimanere a casa e non può usufruire della didattica a distanza".

"In questo momento il primo pensiero deve essere garantire la sicurezza degli studenti, dei lavoratori della scuola e delle famiglie. Il pericolo dispersione scolastica, si può contrastare anche garantendo a tutti gli studenti gli strumenti necessari ad usufruire della formazione a distanza e formando opportunamente i docenti, aspetti troppo trascurati in questi mesi. Se il contesto richiede una pausa per consentire di dare fiato al sistema e riorganizzare le procedure, bisognerà prenderne atto senza cadere in ideologismi ma collaborando a tutti i livelli per ridurre al massimo i disagi e preservare il diritto all'istruzione", ha concluso Frediani.