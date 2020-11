Il Piemonte cerca 500 posti letto per i malati Covid: l'ipotesi è metterli a Torino Esposizioni

Dopo la conversione di 16 presidi ospedalieri piemontesi in Covid Hospital prosegue la ricerca di spazi per accogliere i malati positivi al virus alleggerendo il peso sulle strutture sanitarie.

In particolare si sta cercando una struttura in grado di ospitare 500 posti e che potrebbe essere stata individuata nel Padiglione 5 di Torino Esposizioni, al parco del Valentino. Al momento sarebbe in corso la valutazione dello spazio per accertare se sia idoneo alle necessità sanitarie.

Il Padiglione 5, che tradizionalmente era utilizzato per ospitare eventi come "Natale in Giostra", si trasformerebbe dunque in un reparto di degenza, con postazioni molto probabilmente di terapia sub-intensiva, come era stato la scorsa primavera per le Officine Grandi Riparazioni Ogr, successivamente restituite alla città come spazio espositivo al termine della prima ondata del Covid.

“La Città di Torino, su richiesta della Regione, ha dato la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie strutture dove, alla luce delle emergenti necessità, allestire un centro di ricovero per malati Covid", fanno sapere - in una nota congiunta - il Comune di Torino e la Regione Piemonte. "A tal fine, questa mattina, è stato effettuato un sopralluogo tecnico al Padiglione 5 del Valentino da parte dell'Unità di crisi per verificare la fattibilità dell'operazione".