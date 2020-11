Compra della pizza da asporto, ma non soddisfatto torna e sfascia il locale: arrestato

Ma dopo una quindicina di minuti la stessa persona è tornata nell’esercizio con la confezione della pizza e in modo aggressivo si è lamentato a parole pesanti della qualità del prodotto acquistato. L’addetto alle consegne ha cercato di riportare alla calma il cliente, rendendosi anche disponibile a cambiare il prodotto, ma quest’ultimo ha colpito il cartone colpendo proprio in faccia il pizzaiolo per poi allontanarsi di nuovo.



Sono passati però soltanto altri 5 minuti prima di vedere di nuovo il cliente fare ritorno nel negozio: in stato di evidente alterazione ha preso una bottiglia e ha iniziato a pronunciare frasi senza senso. A quel punto ha addirittura rotto la bottiglia, minacciando i dipendenti della pizzeria: prima la cassiera e poi gli altri dipendenti.



L'uomo si è anche scagliato contro due degli addetti, che sono riusciti a evitarlo. I cocci si sono infranti contro il muro, ma hanno comunque ferito a una mano e a uno zigomo una delle dipendenti. Non soddisfatto, il cliente-aggressore ha anche scagliato a terra (danneggiandoli) il registratore di cassa e due palmari.



Solo l'arrivo degli agenti del Commissariato San Donato ha placato gli animi dell'uomo, 52enne italiano, che è stato arrestato per lesioni aggravate e denunciato per minacce.