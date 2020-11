"Scherzetto" alla festa di Halloween: alla porta, però, bussano gli agenti di Polizia

Le restrizioni anti Covid e le raccomandazioni (anche non da dpcm) erano rimaste fuori dalla porta dell'appartamente - un trilocale - che alcune persone avevano affittato nella notte di Halloween per organizzare una festa. Si tratta di un alloggio di via Sacchi, dove intorno alle 2 (dopo una segnalazione) sono arrivanti gli agenti del Commissariato Barriera Nizza.

Da lì, più che lo scherzetto, sono iniziati i guai. Musica e rumori, dal piano rialzato, si potevano sentire nitidamente anche dalla strada. I poliziotti hanno bussato alla porta, senza che nessuno andasse ad aprire. Ma improvvisamente si sono abbassati i toni della voce e i rumori. Gli agenti però hanno insistito e alla fine sono riusciti a entrare nell’alloggio, un trilocale, e si sono trovati di fronte una festa con una ventina di partecipanti, parte dei quali in condizioni psicofisiche alterate.



Inutili i tentativi di nascondersi all'interno degli armadi, sul balcone, nel bagno, sotto i letti e persino nello sgabuzzino. Complessivamente, gli agenti hanno trovato 27 persone di età compresa tra i 14 e i 21 anni (5 i minorenni), alcuni dei quali provenienti da fuori provincia e dall’estero. Nell’alloggio, i poliziotti hanno trovato numerose bottiglie di alcolici. Soprattutto, molti dei presenti non indossavano la mascherina e non mantenevano al distanza di sicurezza come previsto dalle norme anticovid.