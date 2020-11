Tenta un furto di notte in un panificio di via Nizza: arrestato ladro di 43 anni

Intorno alle 3.30, però, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Nizza dopo la segnalazione di un tentativo di furto in atto. Un uomo, dopo essersi introdotto nel panificio, sollevando la serranda, si era portato via il registratore di cassa sradicando i fili.



Ma proprio i panettieri, a quell'ora, sono in piena operatività. E quindi si sono accorti del tentativo. I poliziotti, ricevute le descrizioni, hanno rintracciato il colpevole in corso Dante all'angolo con via Saluzzo. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di disfarsi della refurtiva lanciandola sotto un’auto in sosta. Tentativo vano: manette per lui e refurtiva restituita al titolare della panetteria.