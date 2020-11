Bando Cultura, Frediani (M5S) e Magliano (Moderati): "Finalmente"

"Bandi cultura al fotofinish. L’avviso pubblico con l’apertura del Bando 2020 verrà finalmente pubblicato domani e sarà una boccata d’ossigeno per enti e associazioni culturali e dello spettacolo, realtà che hanno bisogno di programmare il futuro, soprattutto in un momento complicato come quello che stiamo vivendo", sottolinea Francesca Frediani, Consigliere regionale del M5S.



"Il mondo della cultura, già messo in ginocchio da una crisi sanitaria senza precedenti e dalle misure di contrasto alla diffusione del virus, rappresenta un comparto strategico per il futuro e la crescita del nostro territorio e non poteva essere lasciato indietro".

"I 7 milioni di euro del bando per sostenere le attività culturali sono il frutto della perseveranza delle associazioni e della fermezza delle opposizioni che in questi mesi hanno tenuto alta l'attenzione e sono riuscite ad incontrare in dirittura finale la mano tesa dell’assessore Poggio", ha concluso Frediani.

Sullo stesso argomento anche Silvio Magliano dei Moderati si è detto soddisfatto: "Dopo mesi di ritardo, dopo la promessa non mantenuta di vederli - come ci era stato garantito - "entro la prima settimana di settembre", finalmente domani sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte comparirà l'avviso".

"Era necessario, evidentemente, che presentassi in Consiglio il mio Question Time sul tema (appena discusso) perché si arrivasse al risultato. Che in ogni caso accolgo con soddisfazione. Molto meno mi soddisfa il clamoroso ritardo: un intero settore, che dà da vivere a decine di migliaia di famiglie sul territorio regionale, aspettava con ansia da settimane e settimane. Con questi fondi (bene che, almeno nelle intenzioni della Giunta, la dotazione economica totale sia confermata rispetto allo scorso anno: vigileremo perché sia davvero così) le realtà culturali del nostro territorio potranno fare programmazione".

"Adesso si proceda speditamente in fase di selezione e nelle graduatorie: abbiamo già perso fin troppo tempo", ha detto ancora Magliano.