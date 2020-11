Venaria, il sindaco Giulivi: "Le nuove misure restrittive in vigore da venerdì, domani negozi regolarmente aperti"

Il sindaco di Venaria Fabio Gliuvi ha comunicato che tutte le nuove misure previste dall'ultimo DPCM - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore solo a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il Governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività.

"L'Amministrazione comunale informa che domani, giovedì 5 novembre, le attività commerciali saranno pertanto aperte regolarmente nel rispetto delle restrizioni previste dal precedente DPCM".