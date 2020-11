Paura in via delle Orfane: donna scippata del cellulare e gettata a terra, arrestato il rapinatore

Rapina e paura, nei giorni scorsi, in via delle Orfane: intorno alle 20 una donna, appena uscita dal lavoro, è stata raggiunta alle spalle da un giovane che l'ha presa per i capelli, le ha stretto il collo e le ha strappato dalle mani il cellulare. Infine l'ha scaraventata a terra, prima di darsi alla fuga.



La vittima però ha chiamato i soccorsi e una pattuglia della Squadra Volante ha intercettato l’autore del fatto in piazza Della Repubblica. Si tratta di un cittadino marocchino di 22 anni: lui, alla vista della pattuglia, ha iniziato a fuggire; durante la fuga ha cercato di disfarsi di un telefonino; non si tratta, però, dell’I-phone appena rapinato alla donna, ben nascosto nel marsupio, ma di un altro cellulare di dubbia provenienza, ma probabilmente rubato.



Il ventiduenne è stato arrestato per la rapina commessa, per la resistenza operata nei confronti degli agenti della Polizia e multato per inosservanza delle disposizioni volte al contenimento della pandemia da Covid19, perché senza mascherina.