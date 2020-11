Centrale del Latte di Torino: nasce "Un dono per tutti in un click"

"Un Dono per Tutti", la maratona benefica da sempre voluta, organizzata e gestita dalla Centrale del Latte di Torino, l’azienda leader in Piemonte per la produzione e distribuzione di latte, e che coinvolge associazioni No Profit, vira al digitale nell’anno della sua XXII edizione. Parte, con la prima simbolica donazione di duemila euro da parte dell’azienda, un crowdfunding via web per la raccolta benefica. Nato dalla volontà dell’azienda di rendere più piacevole il periodo natalizio anche ai bambini meno fortunati, “Un Dono per tutti” ha coinvolto negli anni il pubblico torinese e le famiglie piemontesi più sensibili che partecipavano alla raccolta di doni e giochi, poi ridistribuiti attraverso le più attive associazioni del territorio (come la Protezione Civile, l’U.G.I. Unione Genitori Italia, Forma Onlus, Sermig).

Nel corso degli anni l’evento ha proposto momenti indimenticabili, coinvolgendo alla nobile causa, artisti, personaggi pubblici o semplici fan. Show, palchi con musica, intrattenimenti, concerti di Natale, laboratori hanno animato la location della manifestazione organizzata in centro o in altre zone della città. Ogni anno la manifestazione, patrocinata da Città di Torino e Regione Piemonte, è stata in grado di raccogliere migliaia di doni, capaci di regalare un sorriso ai piccoli ospiti delle strutture e case famiglie. Per l’edizione 2020 la Centrale ha scelto di spostare l’evento online: nasce così “Un Dono per Tutti in un click”. Cambia quindi la modalità di donazione, ma l'obiettivo rimane lo stesso: rendere più piacevole il periodo natalizio anche ai bambini meno fortunati del territorio. L’azienda, oltre alla prima simbolica donazione, coprirà tutti i costi di gestione, organizzazione e promozione del progetto. Oltre ai partner storici, quest’anno l’iniziativa si arricchisce di un nuovo compagno di viaggio. Si tratta di Quercetti, l'azienda storica di Torino che produce il gioco educativo e che prenderà parte all’iniziativa attraverso una donazione di suoi prodotti. È possibile partecipare donando al seguente indirizzo: https://www.retedeldono.it/centraledellatte/un-dono-per-tutti. La raccolta andrà avanti fino al 31 gennaio 2021 e sarà promossa attraverso una campagna pubblicitaria stampa, social e attraverso il pack dei prodotti.

Partner tecnico dell'iniziativa è Rete del Dono, la piattaforma di crowdfunding donation based "take it all" a favore di progetti di utilità sociale, ideati e gestiti da organizzazioni no profit. La Protezione Civile è stata selezionata come associazione capofila destinataria dei fondi. Il Crowdfunding è un finanziamento collettivo (o finanziamento dal basso) che consente a chi ha idee o necessità di sostenerle raccogliendo fondi online. In particolare, la modalità del donationbased crowdfunding consente agli enti di beneficenza, o a coloro che raccolgono fondi per progetti sociali o di beneficenza, di raggruppare una comunità on line e di consentire loro di donare a un progetto.