Sei furti in due settimane nei parcheggi dei centri commerciali della Granda e del Torinese: due persone arrestate

Esce dopo un anno trascorso in carcere per reati contro il patrimonio e, una volta libero, riprende a svolgere la stessa attività con le medesime modalità: rubare.

REPETITA IUVANT. Questo il nome dato all’operazione congiunta di Polizia Stradale e Squadra Mobile di Cuneo che, protrattasi dal 24 settembre al 5 ottobre 2020, ha portato all’arresto di due persone - padre e figlio - per furto aggravato.

Il 24 settembre, nel parcheggio del centro commerciale Dimar di Cherasco, due uomini derubano una donna portandole via la borsa. Queste le dinamiche: dopo aver concluso la spesa la donna torna al parcheggio e mentre traffica con i sacchetti si distrae e in due le rubano la borsa. All'interno una somma di 2500 euro.

In quel momento si trovava lì un operatore della Polizia Stradale fuori servizio. L'uomo raccoglie la testimonianza della vittima e chiede le immagini del sistema di video sorveglianza al fine di analizzare lo svolgimento dei fatti. I due soggetti non si distinguono in modo chiaro, ma si vede bene la macchina, una Fiat Panda.

Da lì prendono il via gli accertamenti, che portano ad attribuire ai due altri cinque episodi, tutti commessi con le stesse modalità e sempre nei parcheggi dei centri commerciali. I colpi vengono commessi a Moncalieri, Boves, Rivoli, Margarita e l'ultimo a Ceva. Vengono identificati: sono Cabir Aimo (classe '76) e il figlio Alex, di 22 anni, entrambi di origine sinti e residenti a Mondovì.

A Ceva l'ultimo colpo e l'arresto in flagranza, il 5 ottobre. C'è un inseguimento rocambolesco in autostrada, che termina al casello di Carrù con l'arresto dei due.