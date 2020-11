Sottoposto a libertà vigilata, tenta di rapinare l’addetto alle consegne di una pizzeria

Sabato sera, in via Cherubini 55, ha distratto il ragazzo in attesa delle pizze da consegnare a domicilio, chiedendogli se sulla comanda ci fosse il proprio nome; un volta avuta la sua attenzione, il venticinquenne marocchino gli ha sferrato dei pugni al volto, facendolo finire per terra: ha poi continuato l’aggressione tentando in tutti i modi di togliergli la borsa che aveva a tracolla.

Il parapiglia ha fatto sì che si avvicinassero delle persone e così il rapinatore si è dato alla fuga. I poliziotti della Squadra Volante hanno intercettato il rapinatore in piazza Respighi, poco dopo. Il venticinquenne, privo di documenti, ha dato differenti versioni a proposito del proprio domicilio. Gli accertamenti hanno fatto emergere sotto un alias numerosi precedenti a suo carico. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è risultato tra l'altro sottoposto alla misura della libertà vigilata, ai cui relativi controlli si era sottratto negli ultimi 15 giorni. E' stato arrestato per tentata rapina e denunciato per false dichiarazioni sull’identità personale.