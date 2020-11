Bioedilizia, le nuove frontiere del mondo edile

Storia di un successo italiano

Un edificio "verde" è un edificio che, nella sua progettazione, costruzione o funzionamento, non solo riduce o elimina gli impatti negativi ma può creare impatti positivi sul clima e sull'ambiente naturale.

Gli edifici verdi preservano preziose risorse naturali e migliorano la qualità della vita.

Poiché la crescita delle costruzioni si interseca con le preoccupazioni ambientali e l'aumento del costo dell'energia, il concetto di progettazione sostenibile sta guadagnando terreno.

Tra le tante realtà presenti sul territorio, eccelle la ELITE ECOBUILDING S.r.l., con sede a Torino.

È una realtà giovane e in continua crescita. Sempre pronti alle nuove tecnologie e tecniche sofisticate per creare delle vere e proprie opere edili di pregio.

Lo studio dei dettagli e la qualità nei materiali impiegati, rendono l’azienda non solo leader in Italia, ma una realtà interessante in Europa.

La cura ambientale è la mission dell’azienda - come si evince già sul sito Elite-ecobuilding.it - questo porta la società a predisporre dei progetti a scarso impatto ambientale, pur sempre adatti a soddisfare le esigenze dei clienti.

Bioedilizia, cosa rende un edificio green

“Qualsiasi edificio può essere un edificio verde, che si tratti di una casa, un ufficio, una scuola, un ospedale, un centro comunitario o qualsiasi altro tipo di struttura, a condizione che includa determinate caratteristiche.”

Ci sono una serie di caratteristiche infatti che possono rendere un edificio "verde". Questi includono:

Uso efficiente di energia, acqua e altre risorse

Utilizzo di energie rinnovabili, come l'energia solare

Misure di riduzione dell'inquinamento e dei rifiuti e abilitazione al riciclo

Buona qualità dell'aria ambientale interna

Utilizzo di materiali atossici, etici e sostenibili

Un design che consente l'adattamento a un ambiente in evoluzione

La Società presenta tutte le opzioni sostenibili in modo intuitivo. I vantaggi iniziano quando il team di professionisti si riunisce per collaborare sugli obiettivi del progetto e sulle caratteristiche iniziali dell'edificio.

Un progetto rappresentato con un modello di informazioni sull'edificio produce una visione coerente di caratteristiche e funzioni in un formato che tutti possono comprendere e manipolare. Le caratteristiche di progettazione e le specifiche per materiali e superfici sono combinate con misurazioni delle prestazioni reali per carico energetico, qualità dell'aria interna, efficienza della luce e così via.

Cosa valuta per garantire dei progetti eccellenti

Man mano che il progetto si evolve, il modello può essere perfezionato con nuove analisi e nuove alternative di progettazione, per fornire una visione quasi in tempo reale del risultato finale.

Pertanto, può studiare cambiamenti specifici in relazione a decisioni che, una volta prese non possono essere revocate. Non tutti gli edifici verdi devono essere uguali. Diversi paesi e regioni hanno una varietà di caratteristiche come condizioni climatiche distintive, culture e tradizioni uniche, diversi tipi di edifici ed età, o priorità ambientali, economiche e sociali di ampio respiro, che modellano l’approccio alla bioedilizia. Con una visione approfondita degli effetti dell'ambiente e degli elementi, dal sole, vento e pioggia alle strutture circostanti, il team di costruzione può quantificare le opzioni più efficaci prima che la costruzione inizi e le modifiche non siano più possibili.

Con maggiori capacità di visualizzazione, può mostrare più facilmente ai clienti i vantaggi di diverse scelte di progettazione sostenibile. Si pensava fino a qualche tempo fa che la bioedilizia fosse un obiettivo ammirevole ma non sempre facile da raggiungere. A seconda delle tecniche di costruzione e delle strategie selezionate, la Elite Ecobuilding si impegna affinché i guadagni a lungo termine siano maggiori ai costi a breve termine.