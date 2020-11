Musica a colazione: Casa Fools consegna a domicilio il brunch domenicale e una playlist classica

La ricca e sostanziosa colazione della domenica accompagnata dalle delicate note di un repertorio musicale di tutto rispetto. Prende il via domani “Il Classico Brunch”, innovativa proposta di food delivery culturale nata dalla collaborazione tra Fuzion Food, il ristorante fusion dello chef Domenico Volgare, e Luigi Orfeo di Casa Fools, il teatro di Vanchiglia che due anni fa ha rilevato l'ex Caffè della Caduta.

La colazione domenicale diventa così un’occasione unica e nuova per saziare il palato e la mente: una vera e propria esperienza gastronomica e artistica da vivere a casa propria, in tutta sicurezza.

Uno speciale menù di sette piatti (5 salati e 2 dolci) ispirati alle tipicità servite a colazione in Oriente sarà consegnato assieme a un Qr code. Attraverso il codice si potrà accedere a una speciale playlist “raccontata”, con cui accompagnare le sette portate del bruch, frutto dell’attenta selezione di Orfeo, attore e regista di Opera Lirica che da alcuni anni porta avanti un accurato lavoro di studio e ricerca musicale.

I brani della playlist che, attingendo dal repertorio classico fino al contemporaneo, richiamano i paesi asiatici di cui si stanno assaporando ricette e ingredienti, saranno intervallati da audio introduttivi in cui Luigi Orfeo racconterà dettagli, curiosità e aneddoti legati ai pezzi, per far scoprire tesori “nascosti” della musica coreana, cantanti italiani dalle sorprendenti origini vietnamite o celebri intermezzi lirici presenti in alcuni capolavori del cinema.

“Con questo brunch - racconta Volgare - voglio continuare il format dell’experience che i clienti vivevano nel mio locale, portandola nelle loro case e facendo vivere loro un momento in cui l’arte, la cultura e il bello del cibo si fondano insieme. Sono andato a scovare delle ricette orientali legate alla colazione che non avevo mai sperimentato per rendere ancora più unica l’esperienza".

“In un momento di estrema difficoltà e arresto - conclude Orgeo - abbiamo voluto mettere in atto una reazione proattiva alla stasi che ha investito tutte le attività della città: chiusi teatri e ristoranti, non si ferma il desiderio di diffondere e condividere la bellezza e la creatività”.

Il servizio può essere prenotato fino alle ore 20 di stasera (per informazioni, chiamare il numero +39 346 2124 341).