Le grandi mostre di fotografia a Torino incontrano il pubblico su Facebook

Dagli scatti dei grandi maestri al reportage fotografico su temi d’attualità: CAMERA, Fondazione Torino Musei, Musei Reali, Museo Ettore Fico e La Venaria Reale fanno rete dando vita all'esclusivo “Autunno della fotografia. Torino 2020”, un calendario di dirette Facebook per approfondire i nuclei delle singole mostre attualmente allestite in ogni museo. Un’occasione preziosa per tutti gli appassionati, che vuole compensare la lontananza dalla sedi espositive in questo periodo di chiusura.

Si parte da CAMERA con la personale “Paolo Ventura. Carousel” (17 settembre 2020 – gennaio 2021), un percorso all’interno dell’eclettica carriera di uno degli artisti italiani più riconosciuti e apprezzati in Italia e all’estero.

Tre le mostre di Fondazione Torino Musei, incentrate sul reportage fotografico. Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica ospita il “World Press Photo 2020” (10 ottobre 2020 – 18 gennaio 2021), che raccoglie gli scatti dei vincitori del prestigioso premio di fotogiornalismo, selezionati da una giuria internazionale. Al MAO Museo D’Arte Orientale l’obiettivo esplora invece il fenomeno dell’urbanizzazione della Cina nella mostra “China Goes Urban. La nuova epoca delle città” (16 ottobre 2020 – 14 febbraio 2021). Alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea “Photo Action per Torino 2020”, in mostra la –chiamata alle armi- ideata, coordinata e curata da Guido Harari e Paolo Ranzani, che espone 105 stampe fotografiche di grandi fotografi italiani e internazionali, per contribuire al Fondo Straordinario Covid-19 di U.G.I. Onlus e Città della Salute e della Scienza di Torino (20 novembre 2020 – 28 febbraio 2021).

Per la prima volta in Italia, i Musei Reali ospitano “Capa in color” (Sale Chiablese, 26 settembre 2020 – 31 gennaio 2021), curata da Cynthia Young per il Centro Internazionale di Fotografia di New York. L’esposizione illustra il particolare approccio di Robert Capa verso la pellicola a colori dal 1941 al 1954 e la sua straordinaria capacità di presentare l’alta società, la moda, il cinema e i conflitti bellici attraverso il nuovo mezzo fotografico.

Il Museo Ettore Fico propone “Massimo Vitali. Costellazioni Umane” (25 settembre – 20 dicembre 2020), una sorta di mostra antologica che si articola in 30 opere scelte in venticinque anni di produzione dell’artista.

Infine, la Reggia di Venaria presenta “Paolo Pellegrin. Un’antologia” (1°ottobre 2020 – 31 gennaio 2021): in mostra oltre 200 fotografie che ci portano dai conflitti armati che dilaniano il mondo, all’emergenza climatica, affiancate ad immagini dedicate all’impegno umanitario e alla grandezza della natura.

Di seguito il programma completo :



Martedì 10 novembre, ore 18.00

MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica

Il mondo che cambia

Samuele Pellecchia e Fabio Bucciarelli. Modera Walter Guadagnini



Martedì 24 novembre, ore 18.00

GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e Museo Ettore Fico

Fotografare la società contemporanea

Guido Harari e Massimo Vitali. Modera Giangavino Pazzola



Mercoledì 9 dicembre, ore 18.00

La Venaria Reale, Musei Reali e CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia

Raccontare la guerra fra giornalismo e arte

Paolo Pellegrin, Edoardo Accattino e Paolo Ventura. Modera Monica Poggi



"Una ricchezza - spiegano i promotori - che vogliamo comunque valorizzare nel suo insieme e mantenere vitale durante questo nuovo periodo di chiusura al pubblico delle mostre temporanee di ciascuna istituzione, esposizioni che esplorano temi e argomenti eterogenei con uno stesso filo conduttore: il linguaggio fotografico e quel particolare sguardo che sa restituirci sulla contemporaneità e sul nostro rapporto con essa".