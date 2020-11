Il Pd di Rivoli apre alla maggioranza: "Disposti a contribuire per superare l'emergenza coronavirus"

Con una nota doiffuda nel pomeriggio, la segretaria del Pd di Rivoli fa una apertura nei confronti della maggioranza del sindaco Andrea Tragaioli.

"La situazione emergenziale causata dal Covid-19 sta purtroppo rapidamente peggiorando, anche e soprattutto nella nostra Regione. Rivoli non è da meno, con molti concittadini positivi e con l'ospedale sotto pressione da ormai diverse settimane. In questa situazione a dir poco complessa, abbiamo deciso di metterci a disposizione della Città e della maggioranza che la governa, perché riteniamo che in determinati frangenti sia necessario essere compatti contro il nemico comune, che risponde al nome di Coronavirus".

"Nell'ottica di creare una “cabina di regia” comune, il nostro Gruppo consiliare ha chiesto nel corso dell'ultima Conferenza dei Capigruppo, tenutasi mercoledì 4 novembre scorso, di essere coinvolti nella gestione dell'emergenza anche attraverso alla partecipazioni alle riunioni del Centro Operativo Comunale, proposta accolta dal Sindaco Tragaioli. Cercheremo inoltre di formulare alla maggioranza proposte concrete per aiutare i concittadini che si trovano in difficoltà a causa della pandemia", hanno spiegato gli esponenti dem di Rivoli.

"Monitoreremo la situazione e vi terremo puntualmente aggiornati: questo ci sembra l'atteggiamento più opportuno per una forza certamente di opposizione che vuole però agire con spirito propositivo e con senso di responsabilità in queste settimane così delicate per la nostra Città e per tutto il Paese".