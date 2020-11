Alta pressione su Torino e provincia, con rari passaggi nuvolosi e termometro mite

Ancora alta pressione per la settimana iniziata ieri, con correnti debolmente instabili da Ovest che non riescono a produrre un vero peggioramento: qualche pioggia è prevista venerdì sulla Liguria poi si prospetta un nuovo rinforzo dell'alta pressione per il fine settimana.

Termometro ancora mite con periodi nebbiosi mattutini e serali meno persistenti. Valori degli inquinanti ancora nella norma per il moderato rimescolamento atmosferico, mentre non giovano al fisico queste temperature totalmente anomale per il periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione: da oggi, martedì 9, a giovedì 12 Novembre

Tempo poco nuvoloso con locali passaggi nuvolosi sui rilievi. Nebbie sulle pianure. Termometro con minime in pianura intorno 8-9°C e massime 13-18°C. Venti deboli di direzione variabile in pianura.

Da venerdì 13 Novembre

Possibile aumento delle nubi su Liguria di ponente con piovaschi poi irregolarmente nuvoloso e possibile rimonta dell'alta pressione su tutti i territori.

