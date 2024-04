Al Parco della Tesoriera va in scena il “Forest Bathing”: un tuffo nel verde per migliorare il benessere

Alla Tesoriera in scena il “Forest Bathing”: un tuffo nel verde per migliorare il benessere

Esplorare i benefici del contatto con la natura sul benessere psicofisico delle persone utilizzando i 5 sensi: è questo l'obiettivo di “Un tuffo nel cuore di Torino al Parco della Tesoriera”, progetto di “Forest Bathing” (letteralmente “bagno nella foresta”, ndr) organizzato da Csen.

L'attività di Forest Bathing

L'iniziativa di Forest Bathing, presentata lo scorso 17 aprile, si concretizzerà grazie a 2 incontri in programma tra i mesi di maggio e giugno in uno dei parchi più belli della città: il primo si svolgerà sabato 18 maggio (orario 9-13) e prevede la possibilità di abbracciare “Nonno Platano”, albero monumentale di oltre 250 anni, mentre il secondo andrà in scena sabato 15 giugno (ore 9-13) e si intitolerà “Impariamo a vivere meglio con la natura”.

L'attività trasmetterà “l'arte” di respirare in modo consapevole, leggere, meditare, camminare lentamente, danzare e cantare insieme accompagnati da esperti qualificati Csen; l'occorrente per partecipare consiste in scarpe da ginnastica e zainetto.

I benefici sulla salute

Per sottolineare la bontà dell'iniziativa, gli organizzatori fanno il punto sui benefici sulla salute portati, come “ridurre la pressione sanguigna e migliorare la salute cardiovascolare e metabolica, stimolare la concentrazione e la memoria infondendo energia, alleviare lo stress, mitigare la depressione, abbassare i livelli di zucchero nel sangue, aiutare a perdere peso, alzare la soglia del dolore e potenziare il sistema immunitario”.

Per richiedere informazioni e prenotare è possibile contattare il numero 011534319 dalle 9 alle 16.