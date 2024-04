Ancora pioggia e vento freddo in questo fine settimana sul Torinese: rischio valanghe in quota

Ancora pioggia e maltempo in questo fine settimana sul Torinese: rischio valanghe in quota

La pioggia, che ci ha fatto compagnia nelle scorse ore, continuerà ad accompagnare i torinesi anche nella seconda parte del lungo ponte del 25 Aprile.

Ancora vento e pioggia

Arpa Piemonte, ricordando che nel corso dell'ultima settimana nuove nevicate hanno interessato tutti i settori alpini piemontesi, invita alla massima prudenza per il rischio di valanghe in alta quota. I venti che hanno accompagnato e seguito le nevicate, grazie alle temperature fresche degli ultimi giorni associate al cielo soleggiato, hanno visto il manto nevoso subire rapidi processi di consolidamento.

Rischio valanghe in quota

Per questo, l'attesa perturbazione prevista tra la notte di sabato e la mattina della domenica, apporterà nuovi e abbondanti quantitativi di neve in quota che, laddove gli accumuli risultassero superiori ai 50-70cm, potrebbero far aumentare il grado di pericolo fino a 4 Forte, con soglia di allerta oltre quota 2500 metri.