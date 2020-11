Un nuovo Toret per il quartiere Sassi

Buone notizie per i residenti nel quartiere Sassi: nei giorni scorsi, infatti, Smat ha installato un nuovo Toret nel piazzale antistante la stazione della Dentiera per Superga.

La fontanella, già attiva nonostante il nuovo lockdown dovuto all'inserimento del Piemonte in zona rossa, guarda al presente ma anche al futuro in ottica turistica vista la posizione strategica per chi vorrà usufruire del trenino diretto alla basilica juvarriana: “Sarà – fanno sapere dalla Circoscrizione 7 – un punto di riferimento per turisti e cittadini che, in particolare durante il periodo estivo, potranno dissetarsi riducendo l'uso di plastica”.

A esultare è anche il presidente Luca Deri: “Si tratta – commenta – di un piccolo ma importante intervento portato a termine grazie alla collaborazione con Smat”.