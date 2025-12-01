Con "Open Call" i giovani coinvolti nel costruire il futuro di Moncalieri

Nei giorni scorsi ha preso il via a Moncalieri "Open Call: le idee trovano spazio", l’iniziativa promossa dalla Città di Moncalieri per coinvolgere i giovani compresi tra 16 e 35 anni nella costruzione di progetti e novità capaci di migliorare e rigenerare gli spazi della città.

Giovani protagonisti del futuro

Questa call si inserisce all’interno di "Lemon Hub", il progetto cofinanziato da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. “Questa è una chiamata indirizzata ai giovani della città che vogliono diventare protagonisti della trasformazione di Moncalieri, per immaginare nuovi modi di vivere gli spazi", ha spiegato il vicesindaco Davide Guida.

C'è tempo fino al 14 di dicembre

Non è necessario presentare un progetto già definito: è possibile candidarsi anche con una semplice idea da approfondire. Idee da cui si partirà per arrivare alla definizione del progetto e alla riqualificazione dello spazio individuato, per poi passare all’ultimo step, con la sperimentazione delle azioni definite.

Tutte le proposte possono essere presentate entro il 14 dicembre, compilando il form disponibile sul sito del Comune, oppure inviando una mail all'indirizzo moncalieri.giovane@comune.moncalieri.to.it.