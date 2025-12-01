 / Attualità

Meteo: dicembre si apre col bianco: nevicate in quota, poco sole e ancora freddo

Ma dall'Immacolata previste temperature in rialzo a Torino e provincia

Deboli correnti nordoccidentali legate ad una estesa area depressionaria atlantica (che si estenderà fino nel Mediterraneo nel corso della settimana) manterranno un tempo prettamente autunnale fatto di copertura nuvolosa continua e deboli piogge e deboli nevicate fino ai 1200/1500 m, almeno fino a venerdì.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi, lunedì 1, a venerdì 5 dicembre

Cielo per la gran parte del tempo molto nuvoloso o coperto anche se qualche sprazzo di sole non mancherà. Nel corso dei giorni ci saranno piogge deboli sporadiche e irregolarmente distribuite un po' su tutte le nostre regioni. Nevicate oltre i 1200/1500 m, grazie a temperature ancora leggermente sotto la media del periodo.

Dal punto di vista termico quindi avremo basse escursioni giornaliere, con massime comprese tra 7 e 12 °C, e minime tra 6 e 7 °C. 

Venti assenti o deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Da sabato 6 dicembre e ponte dell'Immacolata

Dopo questa parentesi grigia e umida si profila una situazione con alta pressione per tutto il ponte del'Immacolata e temperature in rialzo associato a bel tempo. Da confermare nei prossimi aggiornamenti.

