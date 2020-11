Nichelino, ruba marsupio a un operaio e poi scappa: l'inseguimento si conclude con l'auto ribaltata

Un furto che poteva costare molto caro a due bambini. I suoi. Protagonista un nomade, che dopo aver rubato il marsupio a un operaio dal furgone parcheggiato a Nichelino, era scappato in auto con il resto della famiglia, provando a sfuggire alla Polizia.

L'inseguimento si è concluso con la vettura ribaltata in via Mille Lire, nel quartiere di Mirafiori sud, con il mezzo schiantandosi contro altre auto in sosta. Ad avere la peggio i due bambini dell'uomo: Il più piccolo ha subito contusioni polmonari ed epatiche, il secondo ha subito una frattura al femore e domani sarà operato.

Sono entrambi ricoverati in ospedale. Intanto i dettagli di quanto accaduto sono ancora al vaglio delle forze di polizia.