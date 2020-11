Porta Susa, a un controllo mostra una carta d'identità spagnola rubata e falsificata

Accompagnato presso gli uffici di polizia, l’uomo ha dichiarato un’identità diversa da quella riportata sul documento, precisando che lo stesso non era di sua proprietà, nonostante la foto presente ritraesse una persona molto somigliante a lui. Gli accertamenti investigativi hanno permesso di constatare che in realtà il documento era rubato.

Il giovane è stato indagato per i reati di ricettazione e sostituzione di persona e associato presso il locale Ufficio Immigrazione non essendo in regola con la normativa sugli stranieri. A suo carico è stato inoltre emesso il decreto di espulsione dal Prefetto di Torino e l’Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.