La corsa a sindaco di Torino: per il centrosinistra si fa strada l'ipotesi Gianna Pentenero

Pentenero fu “stoppata” dai suoi colleghi alle scorse elezioni regionali, salvandosi poi in extremis perché inserita nel listino di Chiamparino. La direzione metropolitana del Pd all’epoca bocciò infatti la sua richiesta di deroga alla candidatura per Palazzo Lascaris, insieme a quella del collega Nino Boeti .

In vista delle comunali del prossimo anno del capoluogo piemontese, l’ex sindaco di Casalborgone avrebbe dato dunque la sua disponibilità a candidarsi come prima cittadina. Una possibilità tutt’altro che remota, tanto che nel centrosinistra qualcuno la vedrebbe come alternativa Guido Saracco. Proprio l'area che sostiene il rettore del Politecnico di Torino potrebbe valutare l'ipotesi Pentenero come seconda scelta.