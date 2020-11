Lo spacciatore-postino preparava la dose e poi la spediva già impacchettata: un arresto a Trana

Lo hanno notato, nervoso, mentre si trovava di lunedì mattina in via Roma, a Trana. Si guardava intorno con agitazione: comportamento troppo sospetto per non meritare un approfondimento. E così i carabinieri hanno fermato un 24enne, abitante ad Avigliana.

L'uomo ha raccontato di essere un postino, fuori servizio. Ma durante la perquisizione della sua casa sono stati trovati 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un quaderno su cui erano state annotate le attività di spaccio. Inoltre, l'uomo aveva anche una scacciacani senza il tappo rosso e numerose munizioni. Dei 100 grammi di droga, la maggior parte si trovava custodita all'interno di barattoli, mentre 25 grammi erano già stati confezionati all'interno di un pacco postale, pronto per essere spedito al cliente.

Si è scoperto che il giovane - finito in manette - lavora come postino alle dipendenze di una ditta privata incaricata delle consegne per conto di diversi Uffici delle Poste Italiane della zona. Poste Italiane è estranea ai fatti.