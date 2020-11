Più forte del coronavirus, da stasera al via (in streaming) il 23° Moncalieri Jazz Festival

“Moncalieri Jazz Vive!” è il motto del 2020 coniato dagli organizzatori per un evento che si è dimostrato più forte del coronavirus e di tutte le restrizioni, regionali e nazionali, adottate nelle ultime settimane. Ma oggi finalmente si parte, per cinque grandi serate, fino a domenica 15 novembre, con i concerti tutti online.

Il direttore artistico Ugo Viola, in seguito agli emendamenti dell'ultimo DCPM, è stato costretto a ridimensionare l'edizione programmata fino a pochi giorni fa, spostando i concerti clou del festival in live streaming e in forma gratuita sul sito ufficiale www.moncalierijazz.com

"L’emergenza del Covid 19 ha condizionato notevolmente il mondo culturale di cui noi facciamo parte - ha spiegato il maestro Viola - abbiamo comunque deciso di non arrenderci di fronte ai cambiamenti, bensì di affrontarli, rivoluzionandoci e adattandoci alle nuove esigenze. Abbiamo fatto l'impossibile per tenere in vista questo evento: la musica, così come la nostra città, non si ferma, bensì muta, cambia, evolve e si rinnova, e proprio con la musica vogliamo alleviare le giornate di questo difficile periodo. La sopravvivenza del nostro Festival, è stata possibile non solo per la nostra caparbietà, ma anche grazie agli Enti Pubblici che hanno deciso di continuare a sostenerci. Il MJF ha sempre promosso l’importazione di grandi nomi internazionali, senza mai però dimenticarsi degli artisti del nostro Paese: riteniamo però che quest’anno, in vista del duro colpo subito dal nostro settore, sia importante valorizzare questi ultimi, dando spazio ad artisti unicamente nazionali, soprattutto giovani.

Annullati i dieci giorni di "Aspettando il festival", la manifestazione prenderà piede in forma virtuale nella serata di oggi, mercoledì 11 novembre, quando, all'interno della Collegiata Santa Maria della Scala di Moncalieri, verrà trasmesso alle ore 20.30 "Anime jazz", un progetto che unisce il jazz alla sfera religiosa tramite letture ispirate all’opera della santa mistica Ildegarda di Bingen. Il Sax Baritono di Dario Cecchini suonerà le sue prime note direttamente dal campanile della chiesa, quasi come a voler rappresentare un richiamo nella Piazza principale della città, che quest’anno a differenza delle scorse edizioni, non sarà animata dalla solita “Notte Nera del Jazz”. Successivamente lo strumento proseguirà il suo percorso sonoro all’interno della Chiesa con un concerto di “Sax Baritono e Reverbero”.

Le successive 4 serate si svolgeranno invece negli studi della EGAUDIOVISIVI snc: si partirà domani, 12 novembre, con i Giovani Talenti, con un susseguirsi sul palco di due duetti di giovani e promettenti artisti, ma già ampliamente affermati sul territorio nazionale e internazionale. Il concerto sarà diviso in due parti: nella prima parte saliranno sul palco Jacopo Taddei al saxofono e Luigi Nicolardi al pianoforte in un’interazione fra tradizione classica e jazzistica; nella seconda parte Emilia Zamuner alla voce, accompagnata dal grande Massimo Moriconi al contrabbasso che presenteranno il loro progetto “Duet”.

Le ultime 3 serate invece, saranno dedicate a tre centenari di tre grandi personalità che si sono distinti nel secolo scorso in tre ambiti artistici: venerdì 13 il grande Jazz, con un tributo al gigante del Bepop Charlie Parker; sabato 14 lo swing napoletano con un tributo al grande Renato Carosone, per concludere domenica 15 con un evento dedicato al regista Federico Fellini, al quale era stata inizialmente dedicata l'edizione 2020, che avrebbe dovuto avere come slogan "Amarcord", in onore di uno dei capolavori del regista Premio Oscar.

Per quest'ultimo concerto, per la prima volta, suonerà al Moncalieri Jazz Festival anche il direttore artistico Viola, che si esibirà con la sua amatissima fisarmonica. In questo concerto verranno unite 3 arti: cinema, musica e anche arte, grazie all’illustratrice Giorgia Molinari, che durante il concerto darà vita ad illustrazioni grafiche ispirate ai film in programma. Salirà sul palco per l’occasione Francesca Fabbri Fellini, nipote ed unica erede del grande Maestro, che con racconti e lefotografie dei suoi ricordi, ripercorrerà la vita dello zio raccontando aneddoti legati al set e all’importanza che la musica ha avuto all’interno dei suoi film.