Moncalieri Jazz Festival 2020, un successo anche in streaming

Con il concerto dedicato al centenario della nascita di Federico Fellini, il maestro del cinema italiano Premio Oscar, si è concluso ieri sera il Moncalieri Jazz Festival, con una edizione destinata a passare alla storia.

La numero 23 è stata anche la prima interamente in streaming, con il direttore artistico Ugo Viola che ha fatto l'impossibile per salvare l'evento dalle restrizioni anti Covid che ne avevano messo in dubbio la programmazione. Alla fine ci sono state cinque serate, con altrettanti concerti trasmessi in diretta online, che hanno raggiunto picchi di ascolto elevatissimi.

"Le previsioni sono andate dunque ogni oltre aspettativa", ha detto il Maestro Ugo Viola, "ma siamo soprattutto orgogliosi di aver sostenuto i musicisti e le maestranze concedendo loro il diritto di poter continuare a svolgere la propria attività con la stessa passione ed entusiasmo di sempre, oltre che al valore aggiunto di poter disporre di una eccellente e professionale regia tecnica".

L'auspicio per il 2021 è ovviamente quello di tornare agli spettacoli dal vivo, oltre ad una manifestazione più ampia e diffusa, ma alla luce dell'attuale momento è già stato un successo poter dire "Moncalieri Jazz vive!", come è stato lo slogan di questa edizione.