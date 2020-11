Borse di lusso evergreen e tendenza

Le borse sono gli accessori più amati dalle donne: intramontabili e preziosi, donano un tocco in più ad ogni look. In commercio è possibile trovare modelli di ogni tipo, come sul sito Leather-FashionStore.com, in modo da soddisfare i gusti e le esigenze di ognuno. Ci sono alcune borse di lusso che hanno fatto la storia e che sono veri e propri evergreen, amate da tutte le donne e riconoscibili al primo colpo. Vediamo di seguito quali sono.

Chanel 2.55

Tra le borse di lusso di maggiore tendenza va annoverata sicuramente la borsa della maison francese Chanel. Il suo nome, 2.55, è dovuto alla data in cui fu creata direttamente da Coco Chanel. Ogni dettaglio è ben curato e si narra che la scelta di ciascuno di esso ha un preciso significato: nello specifico la trama impunturata della pelle si dice che sia ispirata ai capispalla che i garzoni indossavano e che Chanel vedeva abitualmente sulle piste da corsa; che l'interno in bordeaux richiami le divise dei bambini dell'orfanotrofio che frequentava Chanel e che la fattura della catenina ricordi i portachiavi dei guardiani dello stesso orfanotrofio.

Lady Dior

Altra borsa iconica evergreen è quella Dior ispirata alla principessa Diana. Quando fu creata nel 1994 le venne dato il nome di Chouchou, modificato in seguito proprio perchè Lady Diana adorava quella borsa. Questo accessorio di lusso è fatto di pelle d'agnello lavorato con impunture che vanno a dar vita al motivo cannage; presenta poi manici arrotondati e charm Dior. Si tratta di una borsa simbolo dell'eleganza e della raffinatezza, disponibile in molte colorazioni e varianti.

Birkin di Hermès

La Birkin di Hermès è una borsa iconica che ha alle spalle una storia particolare: la nascita si deve all'incontro su un aereo avvenuto tra Jean-Louis Duman, che da qualche mese aveva preso le redini della casa di moda che era stata fondata dal suo bisnonno, e Jane Birkin, da poco tempo diva del cinema d'autore. Si racconta che lei fece cadere dalle mani la sua agenda e il suo vicino la aiutò a raccogliere tutti i fogli che c'erano all'interno dell'agenda. Lei affermò che nessuna agenda riuscisse a contenere tutti i fogli e, di riflesso, nessuna borsa avesse tasche a sufficienza. Jean-Louis promise alla giovane stella del cinema di disegnare la borsa dei suoi sogni: da qui nacque la Birkin di Hermès. Oltre a questo modello, altra borsa di tendenza prodotta dalla casa di moda francese è il modello Kelly che si ispira all'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly, che la utilizzò in uno scatto per proteggere la pancia della sua gravidanza dai fotografi.

Baguette di Fendi

Il nome di questa borsa evergreen è correlato al pane francese. Si tratta di una borsa nata nel 1997 e che va portata sottobraccio proprio come il pane, la baquette. Da quel momento è stata poi proposta in numerose varianti; oggi è stata rivisitata in chiave contemporanea, portando alla luce il suo stile minimal. La sua ideatrice Silvia Venturini Fendi ha ideato questa borsa avendo in mente un qualcosa di facile e funzionale, dando poi vita alla borsa più iconica del brand. Si tratta di un successo senza precedenti che attualmente rappresenta il sogno di molte donne ed è il simbolo dell'azienda che diffonde lo stile italiano in tutto il mondo.

Borse di lusso: che passione!

Fare shopping è una delle più grandi passioni per le donne, soprattutto quando gli acquisti riguardano le borse. Quelle di lusso rappresentano l'oggetto del desiderio del pubblico femminile in quanto sempre di tendenza e caratterizzate da stile ed eleganza innata. Puntare su quelle di maison storiche è un sogno, soprattutto perchè non tramonteranno mai. Optare per la borsa giusta saprà impreziosire anche il più basico degli outfit.