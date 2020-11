Sappiamo già che questo non è il momento di viaggiare, ma pianificare un viaggio può arricchire la nostra vita in svariati modi, oltre a distrarci e focalizzarci positivamente in questi tempi incerti che stiamo attraversando.

Se ti stai chiedendo come pianificare un viaggio che arricchisca la tua vita sfruttando al massimo il tuo tempo, energia e denaro, abbiamo un segreto da dirti: fare di più non è come vivere di più.

Pratica lo Slow Travel

Il termine "Slow Travel" (viaggio lento) significa esplorare una località in modo rilassato e provare a viverla come se fossi uno del posto. Al posto di saltare di città in città, solo per un giorno o anche poche ore, immergiti in un luogo,, soggiorna in case turistiche, mangia in un posticino nascosto senza cercare le recensioni su Internet e vaga con un senso di scoperta invece di girare con un elenco infinito di luoghi da visitare o con l'idea di una foto specifica da fare, in mente.

Sebbene alcune destinazioni possano essere più indicate per i viaggi lenti, in realtà dipende più dal modo in cui pensi che da dove vai o da cosa fai durante un viaggio.

Come pianificare un viaggio che arricchisca la tua vita

Ecco una guida che include una parte più introspettiva e una più pratica per pianificare il tuo prossimo viaggio in modo molto arricchente e con meno stress.

Imposta le tue intenzioni di viaggio

Ecco un paio di domande da porsi: come vuoi sentirti quando torni a casa? Come sarebbe per te un viaggio soddisfacente?

Scopri la tua personalità di viaggiatore

Sei un estroverso o un introverso? Un mattiniero o un nottambulo? Quanto lontano dalla tua zona di comfort vorresti andare? Quanta attività ti piace fare ogni giorno? Sei un pianificatore o più spontaneo?

Decidi la destinazione e il momento

Non hai idea di dove andare? Cosa suscita la tua curiosità? Sei affascinato da un tipo specifico di paesaggio? Hai una cucina o un tipo di arte preferiti? Vuoi un viaggio rilassante o più avventuroso? Hai bisogno di rallentare o cerchi energia e divertimento?

Considera tempo e budget

Può contenere tutta l'ispirazione del mondo, ma alla fine della giornata, la tua meta deve rientrare nel tuo programma e nel tuo budget.

Visti di ricerca e vaccini

Ora che hai scelto una destinazione, è tempo di scoprire se hai bisogno di visti o vaccinazioni prima di partire. Ad esempio, per andare negli Stati Uniti è necessaria solo l'autorizzazione ESTA , per molti paesi dell'America Latina: è necessario solo il passaporto in corso di validità con validità superiore a 3 mesi dal momento in cui si lascia il paese mentre per chi viene dall'Europa è sufficiente mostrare il documento di identità.

Può sembrare superficiale pianificare un viaggio con quello che sta succedendo, ma anche rinomati psicologi consigliano di trovare una speranza per far fronte ai momenti di incertezza. C'è chi è felice con il solo preparare le valigie.