Crisi Pininfarina Engineering, venerdì incontro e sciopero di 8 ore

Venerdì 13 Novembre alle 10 si terrà il secondo incontro, in via telematica, con la dirigenza di Pininfarina Engineering, l'Amma di Torino e le organizzazioni sindacali per la procedura di cessata attività avviata in modo unilaterale dall'azienda.

"Per via delle restrizioni che il lockdown ci impone - spiega la Fim - non possiamo organizzare presidi a sostegno della nostra vertenza limitando l'azione sindacale. Ancora di più in un momento così complicato non possiamo permetterci di non far sentire la voce dei lavoratori che gridano vendetta per una procedura di licenziamento".

Per questo in occasione dell'incontro è stato proclamato uno sciopero di 8 ore dei 135 dipendenti della Pininfarina Engineering.