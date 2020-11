Spaghetti western in musica: il "lupo solitario" Luca Morino in live streaming dal Cafè Müller

Sarà la musica la protagonista del quarto appuntamento in live streaming di Solo in teatro, il nuovo progetto scritto dalla regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi, prodotto e sostenuto dalla Fondazione Cirko Vertigo per la stagione 2020-21.

Sabato 14 novembre alle 21 andrà in scena online, dal Cafè Müller, Luca Morino, fondatore e leader dei Mau Mau, con il concerto Dewest – Deserti immaginari per lupi solitari.

Lo spettacolo sarà visibile, sia in live streaming sia successivamente on demand, registrandosi sulla piattaforma www.niceplatform.eu al costo di 3,50 euro.

Un soundskape evocativo in grado di dare spazio al silenzio, valorizzando ogni suono. Il lavoro si inserisce nell’ambito di uno studio sul tema dell’introspezione e sulla trasfigurazione dell’immaginario generato dai cosiddetti "spaghetti western", cinema che ha visto il suo apice nel lavoro di Sergio Leone ed Ennio Morricone, tra gli anni ’60 e ’70. Dewest è un concerto di circa 25 minuti in cui la voce del protagonista non è accompagnata solo dal suono, ora crudo, ora liquido ed evocativo, della chitarra elettrica, ma risulta immersa in un paesaggio sonoro di suoni elettronici e registrazioni sul campo.

“Tutto questo nasce dal concetto di solitarietà, nel senso di introspezione nell’essere solitari, che è diverso dall’essere in solitudine - spiega Morino -. La peculiarità del progetto Solo in teatro è perfettamente in linea con il mio personale progetto al quale sto lavorando da molto tempo. In scena ci saranno suoni e parole, ma suoneranno anche i silenzi”.

Dare spazio ai silenzi, per Morino, non vuol dire però dare vita a un prodotto sonoro esclusivamente rarefatto, bensì creare lo spazio in cui suoni e silenzi si alternano e valorizzano. Una sorta di filosofia musicale la sua, come definita dal musicista stesso. “In scena suonerò la chitarra elettrica e acustica, l’organo, le percussioni e l’armonica – spiega ancora –. Il tutto accompagnerà la mia voce. Alternerò canto e parlato, di registrato ci saranno solo alcuni contributi del paesaggio sonoro che sto creando. Il materiale prodotto durante la residenza al Cafè Müller sarà eseguito davanti a un pubblico, seppur virtuale, per la prima volta. La prendo come una sfida compositiva”.

Come per i precedenti appuntamenti, precederò lo spettacolo un docufilm con le riprese del dietro le quinte e le interviste all’artista, realizzate durante la sua settimana di residenza in teatro.

Dopo Luca Morino, gli artisti che andranno in scena nel 2020 saranno Jurij Ferrini, con il monologo attonito di Vladimiro, e Nicoletta Cabassi, con la sua danza in continua trasformazione di In divenire/In becoming. Su Niceplatform si trovano tutte le nuove date già fissate per il 2021, fra cui spiccano, fra gli altri, nomi come quello del comico Leo Bassi, dell’attore Roberto Zibetti e della danzatrice Michela Lucenti.