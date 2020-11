Reale Mutua Basket Torino in campo per il primo trofeo stagionale. Cavina: "C'è determinazione e voglia di far bene"

Dopo un percorso netto fatto di tre vittorie su tre partite nel girone verde, alla Reale Mutua Basket Torino spetta il compito di "inaugurare" le Final Eight della Supercoppa Centenario" 2020 di A2.

La squadra di coach Cavina si troverà ad affrontare - domani h. 12.00 al PalaBenedetto di Cento - Milano, uno di quegli avversari che evocano nella mente dei tifosi torinesi le grandi battaglie tra l'Auxilium del prof Guerrieri e l'Olimpia di Dan Peterson. La Reale, però, non se la vedrà con le "scarpette rosse", bensì con Urania Milano, società giovane e preparata, che nella prima fase - come Torino - non ha fatto ostaggi, superando brillantemente Bergamo, Treviglio e Piacenza.

"Arriviamo a questa Final 8 dopo un periodo un po’ particolare, - commenta coach Cavina alla vigilia della sfida - non siamo riusciti a svolgere amichevoli. Tre settimane in cui abbiamo dovuto gestire anche qualche acciacco, lavorando sul piano atletico e del gioco".

Acciacchi che obbligheranno coach Cavina a fare a meno di Pinkins, fermo per un problema alla caviglia. Spazio sotto le plance a Diop e Campani (rientrato a Casale, dopo aver saltato le sfide con Tortona e Biella) e al giovane classe 2000 Giordano Pagani, ex del match. In cabina di regia confermata la staffetta tra Cappelletti, Lorenzo Penna - uno dei nuovi innesti della Reale - e l'esperto Bushati. Uomo più atteso della sfida per i gialloblù è sicuramente Jason Clark, giocatore che nelle prime tre partite ufficiali ha dimostrato di essere di categoria superiore, mettendo a segno 21.7 punti di media in 28 minuti, tirando con il 75% da 2 punti e con il 67% da 3.

"Affrontiamo Milano una squadra intrigante, con buone individualità e un solido sistema di gioco. - continua Cavina - Dovremo essere molto bravi a limitare la loro velocità in fase offensiva, i loro lunghi bravi a correre il campo e la loro pericolosità perimetrale". Pericolo numero uno dell'attacco milanese il lungo a stelle e strisce Langston Wayne, arrivato a settembre a Milano ha raccolta nella prima parte di competizione oltre 20 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

"Conterà molto il nostro approccio alla partita, conteranno i primi minuti per rompere il ghiaccio" conclude Cavina.

Palla a due alle h. 12.00, diretta streaming su LNP Pass.