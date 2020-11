A Biennale Tecnologia, un concerto in contemporanea da tre diverse sedi

Un concerto in simultanea da tre diverse geolocalizzazioni, con musicisti connessi da un software di streaming audio a bassa latenza, realizzato dall'Università di Strandford. E' questo l'evento speciale in programma per la seconda serata di Biennale Tecnologia, inaugurata oggi in forma completamente digitale e con sede principale al Politecnico di Torino. Proprio da qui, all'interno dell'Aula Magna "Giovanni Agnelli", il Trio Debussy si esibirà in diretta web collegandosi contemporaneamente a Christopher Chafe e Stephen Harrison da Standford e Alexander Goldberg con l'Ensemble vocale Singer Pur da Monaco di Baviera.

L'appuntamento con "Note in volo sulla rete" è per domani sera, venerdì 13 novembre, alle ore 21.

Saranno eseguiti: Ludwig van Beethoven, dalle Canzoni popolari WoO 158a per voce con accompagnamento di pianoforte violino e violoncello n. 16 Schöne Minka, ich muss scheiden (soprano e tenore), n. 17 Lilla Carl, sov sött i frid (soprano), n. 23 Da brava, Catina (tenore); dai 25 Lieder scozzesi op. 108 per voce con accompagnamento di pianoforte violino e violoncello n. 2 Sunset (tenore), n. 6 Dim, dim is my eye (soprano); Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel per violino e pianoforte; Dmitrij Šostakovič, dalla Sonata in re minore op. 40 per violoncello e pianoforte; Giovanni Pierluigi da Palestrina, Lamentazioni del profeta Geremia, Feria VI in Parasceve Lectio II, per coro a cappella con interpolazioni improvvisate per dilruba.