Dal centro di Torino a via Traves: il rifugio del Comune per i senza tetto lontano e assediato dal degrado

E' un viaggio lungo quello che i senza tetto torinesi saranno chiamati ad affrontare per raggiungere il dormitorio di via Traves, centro d'accoglienza che il Comune metterà a disposizione degli homeless a partire da oggi. Sessanta posti e 30 container, un ambiente recintato: il cuore pulsante del piano invernale ed emergenziale.

Il centro, scelto proprio perché piazza D'Armi aveva generato troppi problemi e conflitti tra senza tetto, camperisti e rom, si trova però in una zona decisamente lontana dal centro cittadino e avvolta dal degrado. Per raggiungere il dormitorio partendo da piazza della Repubblica, luogo identificato dalla vice sindaca Sonia Schellino come quello in cui sono soliti gravitare i senza tetto, servono almeno 40 minuti di pazienza e un lungo viaggio sui mezzi pubblici torinesi.

Da piazza della Repubblica a via Traves è possibile arrivarci con il 3, il 19, il 51 e il 59. Il tempo di percorrenza, a seconda della linea scelta e della volontà di camminare o meno, varia da un minimo di 40 minuti a un massimo di 51, traffico permettendo. Una traversata da parte a parte di città, che porterà gli homeless che cercheranno un riparo dal freddo quasi al confine con Venaria e Savonera.

Qui, una volta arrivati a destinazione, i senza tetto non troveranno un ambiente esterno particolarmente confortevole. Se è vero che il lato di strada verso la Continassa è decoroso, quello verso l'esterno città ospita prostitute a ogni ora del giorno e discariche abusive con rifiuti di ogni genere abbandonati ovunque. Poco distante, quasi a richiamare il clima vissuto in piazza d'Armi, un piccolo insediamento di nomadi.

L'assessore all'Ambiente Alberto Unia, dal canto suo, ha assicurato che l'area circostante verrà pulita da Amiat prima che il dormitorio inizi a ospitare i primi senza tetto. La speranza è che gli homeless, che già in passato avevano definito piazza d'Armi un luogo poco centrale e lontano dalle vie in cui è più facile per loro ottenere l'elemosina, non si facciano scoraggiare dalla distanza e si rechino comunque presso la struttura.

Per incentivarli, l'assessore Schellino ha annunciato di voler garantire loro la cena già a partire dalle 18, in modo tale che i senza tetto non siano costretti a rimanere a lungo in centro.