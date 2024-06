Un sabato di prevenzione dei tumori in Piazza San Carlo, lo scorso anno più di 1000 visite

Sabato 15 giugno Piazza San Carlo diventerà un grande ambulatorio a cielo aperto, per portare la prevenzione oncologica in mezzo alla gente. Dalle 9:30 alle 18, infatti, l'Esercito metterà a disposizione le sue tende dove poter effettuare visite mediche gratuite, nella terza edizione della giornata di prevenzione organizzata da LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) con la Città della Salute e della Scienza di Torino. Ancora più specialisti e visite

Quest'anno sarà possibile effettuare ancora più visite, con l'aggiunta di specialisti di urologia e di biologi nutrizionisti, fisioterapisti e psicologi che si aggiungono agli specialisti già presenti nelle scorse edizioni di dermatologia, otorinolaringoiatria, pneumologia e senologia. La scorsa edizione sono state più di mille le visite effettuate, come spiegato dalla Presidente Lilt Torino, la Dott.ssa Donatella Tubino.

"Abbiamo salvato delle vite - ha raccontato - facendo più di mille visite e trovando situazioni da approfondire. La prevenzione è l'unica arma che abbiamo per salvarci e difenderci da questo male terribile. Questa giornata di prevenzione lanciata a Torino è stata copiata in tutta Italia".

"Di prevenzione in sanità se ne parla sempre di meno - ha commentato Gianna Pentenero, che fa parte del consiglio direttivo di LILT Torino - e se non ci fossero associazioni come la nostra passerebbe in secondo piano. Sabato sarà un momento di festa perché quando molte persone si ritrovano e parlano di salute è un messaggio di condivisione, e anche se parliamo di malattie che trasformano le famiglie e i contesti sociali è importante non sentirsi da soli". L'importanza della prevenzione