Pusher "itinerante" trattava con i clienti sulla linea 5: fermato a Orbassano

I carabinieri hanno denunciato un ragazzo gabonese di 27 anni, senza fissa dimora, ritenuto un pusher itinerante che contattava i clienti sulla linea 5 Gtt, da Orbassano a Torino.

I carabinieri si sono finti passeggeri e hanno pedinato il sospetto, salendo sul bus dietro di lui.

Il ragazzo, alle fermate, scendeva dal mezzo per parlare con i potenziali clienti in attesa, per poi risalire da solo mentre i suoi interlocutori andavano via.

Giunto al capolinea di Orbassano, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’uomo è stato controllato dai carabinieri.

In tasca nascondeva sette dosi di cocaina, circa sei grammi, e la somma di 680 euro, possibile guadagno delle vendite effettuate nelle tratte precedenti. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per spaccio.