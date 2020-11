Oggi ai Visionary Talks si parla di città del futuro: come disegnarla?

Questo pomeriggio, alle 18.30, su Zoom e in streaming sulla pagina Facebook di Visionary Days, si discuterà di città del futuro, intese come luogo di incontro di culture e di commistione tra innovazione e patrimonio storico. Sarà l’ultimo appuntamento di Visionary Talks, una serie di eventi online organizzati da Visionary, esempio torinese di imprenditorialità giovanile di successo nato dall’idea di un gruppo di studenti del Politecnico di Torino.

I Talks, realizzati grazie al supporto di OGR Tech powered by Talent Garden, si pongono come tappe di avvicinamento a Visionary Days 2020, l’evento che giunge quest’anno alla sua quarta edizione - per la prima volta interamente in digitale - il 21 novembre: in diretta streaming dalla Sala Fucine di OGR.

Il piano regolatore delle città del futuro in Italia raderà al suolo il loro patrimonio storico? Se il modello della Smart City ci deriva dalla Silicon Valley, è anche vero che l’America è molto lontana dal nostro paese. Da sempre. Per questo siamo chiamati a immaginare dei modelli urbani meno utopici e più concretizzabili, nel nostro Paese come in quelli in via di sviluppo. Una diversa cultura dell’innovazione, per tante culture diverse, ma che forse parte da elementi che cerchiamo da secoli e che condividiamo tutti. Sicurezza, accessibilità, senso di comunità. E sullo sfondo? Paesaggi più verdi. O almeno questo è il colore della nostra speranza. Un incontro per discutere della selezione dei principi più efficaci, ma anche più etici, in base ai quali disegnare le città del futuro.

Gli eventi online Visionary Talks sono realizzati insieme a Phyd, la digital venture di The Adecco Group nata grazie alla collaborazione tecnologica di Microsoft. Phyd è la combinazione di una piattaforma digitale e uno spazio fisico, che ha lo scopo di migliorare e valorizzare, in modo costante nel tempo, le competenze delle persone per renderle continuamente occupabili. Una lifelong employability platform, basata sul continuo up-skilling e re-skilling delle competenze: una palestra professionale, dove arricchire le proprie competenze, agire sulla consapevolezza di sé e trovare nuovi percorsi di crescita professionali per raggiungere ruoli competitivi e future proof.



Interverranno durante l’evento Michele Vianello, esperto di trasformazione digitale per la Pubblica Amministrazione e Smart Cities e Maurizio Carta, urbanista, architetto e autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

L’appuntamento è per venerdì 13 novembre, alle 18.30, con un sondaggio leggermente provocatorio sulla tematica che coinvolge tutte le persone collegate. Seguono quindi gli interventi degli speaker e viene lanciata la discussione vera e propria, moderata dal giornalista Andrea Daniele Signorelli, editor e autore de Le Macchine Volanti e collaboratore freelance per La Stampa, Wired, Il Tascabile, Pagina99, Esquire Italia, Motherboard (VICE), cheFare e altri.