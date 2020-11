Fridays for Future sempre in prima fila per l'ambiente: “La Regione risponda alle nostre richieste”

“La Regione non ha risposto alle nostre richieste di azioni urgenti per contrastare la crisi climatica”: attiviste e attivisti di Fridays for Future, impossibilitati a scendere in piazza a causa delle restrizioni dalla zona rossa, non demordono e proseguono la propria battaglia per l'ambiente chiedendo alla Giunta di prendere posizione in merito ai cinque punti presentati durante la manifestazione di ottobre: “Dopo l'incontro con il vice-presidente Carosso – fanno sapere – abbiamo inviato la lettera altre due volte senza esito; le uniche risposte le abbiamo ricevute da alcuni gruppi politici”.