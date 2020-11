Weekend con nubi irregolari e nebbie su Torino e provincia

L'alta pressione si sta indebolendo e lo farà ancora di più all'inizio della prossima settimana, pur senza uscire completamente di scena. Un po' di dinamismo in questo mese Novembre, che dinamico lo dovrebbe essere per definizione ma che sinora è rimasto ingabbiato nell'area dorata dell'anticiclone, che ci vorrà dire a quanto pare ancora la sua.

Il flusso di aria umida dai quadranti occidentali, che lo sta indebolendo che andrà a determinare annuvolamenti irregolari in attesa di capire entità peggioramento della prossima settimana da analizzare con cautela, in quanto potrebbe lasciare in ombra buona fetta del Nord Ovest

Termometro ancora anomalmente mite. Avremo quindi questa situazione: oggi e domani, sabato 14 e domenica 15 Novembre

Tempo generalmente con annuvolamenti irregolari sia in pianura che sui rilievi, con nebbie sulle pianure solo in parziale diradamento durante le ore diurne, più calde. Minime in pianura intorno 5-8°C e massime 12-14°C. Venti deboli da Nord.

Da lunedì 16 Novembre

Residui annuvolamenti in attesa di capire se ci sarà il ventilato peggioramento meteo nel corso della settimana.

Previsioni Nord-Ovest http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Piemonte