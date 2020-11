“Da bere per tutti", bar aperto con i clienti dentro: la polizia lo chiude per 5 giorni

Sono circa le 21 di giovedì scorso quando la pattuglia del commissariato San Paolo, transitando in via F. De Sanctis, nota, attraverso le saracinesche abbassate, le luci interne di un bar accese. Dall’esterno del locale, i poliziotti sentono il vociare di più persone, intente a consumare cibi e bevande.

I quattro avventori sono stati sanzionati per non aver mantenuto il distanziamento minimo interpersonale, come da DPCM del 3/11/20, ed il locale è stato chiuso per la durata di 5 giorni in quanto non ottemperante all’obbligo di chiusura degli esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle regioni ad “alto rischio” cosiddette “zone rosse”.