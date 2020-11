Cervo cade nella centrale idroelettrica di Exilles: salvato

Salvataggio a buon fine oggi pomeriggio per un cervo che era caduto nel canale che alimenta la condotta forzata della centrale idroelettrica dell’Iren in località Champbons di Exilles. Il cervo, un esemplare maschio giovane, è stato avvistato dagli agenti del Comprensorio Alpino TO2, i quali hanno allertato gli agenti faunistico-ambientali della Città Metropolitana, il personale del CANC-Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco che assicura il servizio “Salviamoli insieme on the road” e il veterinario dell’Asl TO3. Il CANC a sua volta ha avvisato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto.