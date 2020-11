Torino, il Comitato Dora Spina 3 chiede più attenzione e servizi per la propria area

Il primo punto verte sul recupero di alcuni edifici dismessi, in particolar modo per la realizzazione di un luogo pubblico di aggregazione e cultura come, ad esempio, una biblioteca o una casa del quartiere: tra questi la ex Superga di via Verolengo e la ex Paracchi di via Pianezza, che da anni attendono un processo di riqualificazione concreto, ma anche l'ex casa del direttore, il deposito biciclette Michelin di corso Umbria e il lavatoio municipale di corso Brin. A questi si aggiunge la richiesta di cura e manutenzione di alcune aree abbandonate.